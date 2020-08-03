Набсовет "Укрэнерго" назначил нового главу правления компании

Наблюдательный совет "НЭК Укрэнерго" 2 августа на внеочередном заседании в результате конкурса выбрал и назначил на должность главы правления компании Владимира Кудрицкого.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Высокий уровень профессионализма и разнообразие кандидатов обеспечили прозрачную, честную и существенную конкуренцию между кандидатами. Те из них, которые наиболее соответствовали требованиям, по объективному мнению наблюдательного совета и с помощью консультанта по подбору персонала, были выбраны и прошли оценивания наблюдательным советом путем личного собеседования.

По результатам этого напряженного и кропотливого процесса, наблюдательный совет выбрал и назначил Владимира Кудрицкого как наиболее подходящего требованиям кандидата на должность главы правления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с сентября 2019 года Кудрицкий занимал должность первого заместителя главы правления, а с конца февраля 2020 года исполнял обязанности руководителя "Укрэнерго".

В компанию он пришел в 2016 году, занимал должность заместителя директора по инвестициям.

До назначения в "Укрэнерго" Кудрицкий работал директором по развитию "Укртранснафты", был операционным менеджером и директором по внутреннему аудиту в международных и украинских компаниях: MHP S.A., EastOne, ТНК-ВР, Grant Thornton.

Напомним:

В феврале 2020 года глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук прекратил исполнять обязанности главы правления компании.

Экономическая правда