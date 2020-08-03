Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

3 августа котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 14:10 установились на уровне 27,75- 27,78 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 14:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,75 - 27,78 гривни;

Евро - 32,55 - 32,58 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,56 - 27,80 гривни. Евро покупают по 32,14 гривни, продают по 32,85 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,63 - 27,75 гривни, евро - 32,32 - 32,48 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,64 - 27,73 гривни, евро - 32,35 - 32,46 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 3 августа на уровне 27,67 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,78 евро (на 31 июля - 32,54 гривни).

3 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,71- 27,74 гривни.

Экономическая правда