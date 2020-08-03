У Суркисов опровергают сообщения об их причастности к выводу средств из Приватбанка

Американское издание Chicago morning star обнародовало статью о якобы причастности компаний братьев Суркисов однако адвокат Суркисов в комментарии назвал эту информацию фальсифицированной.

Об этом адвокат рассказал в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Категорически подчеркиваем, что распространенная информация является лживой, не соответствует действительности и является откровенной фальсификацией фактов. Приведенные аргументы базируются на недостоверных данных, не подтвержденных ни одним официальным документом", - сказал он.

Адвокат уточнил, что никаких официальных запросов от Kroll или иных уполномоченных лиц в адрес оффшорных компаний Суркисов (Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP) не поступало.

"Мы также приняли решение безотлагательно обратиться в суд с требованием опровержения этой ложной и недостоверной информации и защиты своей деловой репутации", - добавил он.

Напомним:

Как сообщает американское издание Chicago morning star, агентство Kroll выявило схему, как экс-владелец Приватбанка Игорь Коломойский вместе с братьями Суркисами выводил средства из Приватбанка во время национализации.

Отмечается, что в 2008-2010 годах ряд компаний, связанных с Приватбанком, получили от кипрского филиала банка займы на общую сумму 361 млн долларов.

"Займы на общую сумму 361 млн долларов США были сгруппированы по частям, в рамках которых займы выдавались с разницей в несколько минут, сразу после чего они были направлены через сеть транзакций между счетами связанных компаний, у которых нет очевидной коммерческой цели", - говорится в расследовании.