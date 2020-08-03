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За 2 дня предприниматели зарегистрировали почти 22,5 тысячи "кассовых аппаратов в смартфоне"

Понедельник, 3 августа 2020, 11:27
 

С 1 августа предприниматели зарегистрировали 22,5 тысячи программных регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов).

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"По состоянию на утро 3 августа в реестре программных регистраторов расчетных операций уже зарегистрировано почти 22,5 тыс. ПРРО. Такой показатель свидетельствует о том, что инициатива Минфина и ГНС воспринимаются и поддерживается бизнесом", - уверяет министр финансов Сергей Марченко.

С 1 августа 2020 бесплатное фискальное решение для программного РРО стало доступным для полноценного использования на добровольной основе.

Напомним:

С 1 августа 2020 бизнес сможет вместо традиционных кассовых аппаратов (регистраторов расчетных операций - РРО) использовать программные кассовые аппараты (программные РРО).

При этом программный РРО от Государственной налоговой службы будет полностью бесплатным, а установить его можно на смартфон, планшет, компьютер или другое устройство, имеет ОС Android и Windows и подключен к интернету.

Читайте также: 1 августа налоговая запускает "кассовые аппараты в смартфоне": кто, когда и как их будет использовать

Экономическая правда

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