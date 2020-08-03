Курс валют на 3 августа: курс, "черный" и наличный рынки

3 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,71 - 27,74 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,67 - 27,69 гривни;

Евро - 32,55 - 32,57 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,53 - 27,77 гривни. Евро покупают по 32,19 гривни, продают по 32,74 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,57 - 27,66 гривни, евро - 32,28 - 32,41 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару, установив его на 3 августа на уровне 27,67 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,78 евро (на 30 июля - 32,54 гривни).

Экономическая правда