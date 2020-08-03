Администрация морпортов объявила конкурс по подъему танкера "Delfi"

Администрация морских портов Украины объявила конкурс на подъем и отдаление затонувшего возле Одессы танкера "Delfi", заявки будут приниматься до 5 августа.

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Все три попытки подрядчика, нанятого судовладельцем поднять танкер были безуспешными. Одна из причин - недостаточная материально-техническая база. Теперь за поднятие судна ответственная Администрация морских портов Украины", - пишет министр.

Среди требований к подрядчикам - документально подтвержденный опыт выполнения подобных операций. Также участники должны предоставить План выполнения работ. Заявки принимаются ориентировочно до 5 августа.

Напомним:

Во время поездки в Одессу президент Владимир Зеленский призвал судовладельца забрать танкер до 20 июля, иначе за дело возьмутся правоохранители. 18 июля началась операция по подъему "Delfi", но и эта и последующая попытки были неудачными.

22 ноября прошлого года вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.

Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но само судно не имело необходимых регистрационных документов.

Однако днем 22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция сообщила, что содержание нефтепродуктов на месте аварии танкера превышает допустимую норму в 157 раз.

Судовладелец затонувшего в Одессе танкера "Delfi" заверил генпрокурора Ирину Венедиктову, что в ближайшее время уберет судно с берега за свой счет.

Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 25 июня закрыла местный пляж "Дельфин" из-за утечки нефтепродуктов из-за затонувшего танкера.

Экономическая правда