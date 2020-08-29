Коронавирусное: автопроизводители потеряли 250 миллиардов долларов выручки в первой половине года

Мировые автопроизводители из-за пандемии коронавируса потеряли 250 миллиардов долларов выручки в первой половине текущего года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Dow Jones.

Toyota Motor Corp и Volkswagen AG - два крупнейших мировых автопроизводители по объему продаж - понесли наибольшие существенные потери выручки за первое полугодие. Совокупно они потеряли 69,61 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Компании Ford Motor, General Motors и Fiat Chrysler Automobiles NV совокупно потеряли 69, 29 долл выручки за первое полугодие, при этом наибольшие потери пришлись на долю Ford.

Французская Renault SA потеряла 11,35 млрд долл выручки и отчиталась о рекордной чистый убыток в размере 8,63 млрд долл за первое полугодие.

Однако не все компании оказались в таком затруднительном положении. Издание пишет, что продажи Tesla упали во втором квартале, однако рост выручки за первые три месяца года помогли компенсировать снижение.

Таким образом, производитель электрокаров увеличил выручку за первое полугодие более чем на 1 млрд долл.

Японская Toyota при этом потеряла 35,45 млрд долл в первой половине года.