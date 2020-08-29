Крупнейшая электросделка: Amazon заказал у Mercedes-Benz 1800 фургонов

Компания Amazon заказала у Mercedes-Benz 1800 электрических фургонов, для немецкого концерна это стало крупнейшим заказом электромобилей.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на RenEn.

Заказ включает 600 фургонов Mercedes-Benz eVito среднего размера и 1200 более крупных моделей eSprinter. Сделка приурочена к присоединению Mercedes к инициативе "Климатическое обязательство".

В Mercedes сообщили, что к концу текущего года в модельном ряду компании будут пять полностью электрических автомобилей и 20 подключаемых гибридов.