Зеленский назначил первого замглавы Антимонопольного комитета
Суббота, 29 августа 2020, 11:01
Президент Владимир Зеленский назначил Ольгу Музыченко первым заместителем главы Антимонопольного комитета – государственным уполномоченным.
Об этом гласит президентский указ, подписанный в пятницу, 28 августа.
Сейчас в АМКУ заняты семь из восьми должностей государственных уполномоченных.
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