Зеленский назначил первого замглавы Антимонопольного комитета

Бой за "Днепр": как "киберспортсмены" обыграли бизнесменов из списков Forbes Среди претендентов на столичный отель были Тигипко, Столар, Новинский, Фиала, младший Черновецкий и другие известные бизнесмены. Впрочем, никто из них не смог перебить ставку инвесторов из сферы киберспорта. Как это произошло? (укр)

Андрей Ваврыш, Saga Development: Дружба с Богданом помешала моему бизнесу После смены власти в стране дела у известного киевского застройщика пошли вгору. Его фамилия стала чаще звучать в политических и деловых кругах, а количество проектов заметно возросло. Однако после смены главы Офиса президента эта влиятельность заметно ослабла. Или нет? (укр)