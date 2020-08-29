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Зеленский назначил первого замглавы Антимонопольного комитета

Суббота, 29 августа 2020, 11:01
 

Президент Владимир Зеленский назначил Ольгу Музыченко первым заместителем главы Антимонопольного комитета – государственным уполномоченным.

Об этом гласит президентский указ, подписанный в пятницу, 28 августа.

Сейчас в АМКУ заняты семь из восьми должностей государственных уполномоченных.

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ТЭК Зеленский

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