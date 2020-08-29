Coca-Cola сократит 4000 рабочих мест

Компания Coca-Cola объявила о сокращению порядка 4000 рабочих мест в США, Канаде и Пуэрто-Рико.

Об этом сообщает CNN.

Компания совершит разделение на девять новых подразделений в рамках четырех географических сегментов, а не на 17, как сейчас. Таким образом компания планирует перераспределение ресурсов, а также сокращения сотрудников, как добровольные, так и недобровольные.

Coca-Cola также планирует оптимизировать продукцию и сфокусироваться на развитии пяти основных категорий: Coca-Cola, газированные напитки с различными вкусами, вода, спортивные напитки, кофе и чай, а также соки и молоко.

Расходы Coca-Cola, связанные с глобальным сокращением штата, составят от 350 до 550 млн долл.