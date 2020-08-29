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Coca-Cola сократит 4000 рабочих мест

Суббота, 29 августа 2020, 10:00
 

Компания Coca-Cola объявила о сокращению порядка 4000 рабочих мест в США, Канаде и Пуэрто-Рико. 

Об этом сообщает CNN.

Компания совершит разделение на девять новых подразделений в рамках четырех географических сегментов, а не на 17, как сейчас. Таким образом компания планирует перераспределение ресурсов, а также сокращения сотрудников, как добровольные, так и недобровольные. 

Coca-Cola также планирует оптимизировать продукцию и сфокусироваться на развитии пяти основных категорий: Coca-Cola, газированные напитки с различными вкусами, вода, спортивные напитки, кофе и чай, а также соки и молоко.

Расходы Coca-Cola, связанные с глобальным сокращением штата, составят от 350 до 550 млн долл.

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Экономическая правда
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