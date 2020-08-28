Novus получил 100 миллионов долларов кредита от ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития предоставил сети Novus 100 миллионов долларов для финансирования строительства первого в Украине "зеленого" распределительного центра, а также открытия более 30 новых магазинов.

Об этом сообщает RAU.

Общая инвестиционная программа компании в развитие инфраструктуры, масштабирование сети и прогрессивные новации составляет более 200 млн долларов. ЕБРР поддержит данную программу Novus пакетом финансирования в 100 млн долларов, из которых 35 млн долларов будет синдицировано с коммерческими банками.

Первый "зеленый" распределительный центр, на строительство которого в том числе будет использована часть кредитных средств - это современный логистический объект площадью более 40 000 кв. м, который будет отвечать принципам экологического строительства Building Research Establishment Environmental Assessment Method.

"Бесфреоновые и безаммиачные системы охлаждения, которые будут установлены в этом центре, станут новинкой для украинского рынка пищевого ритейла. Его открытие позволит компании существенно улучшить цепочку поставок продуктов в магазины, оптимизировать перевозки и логистику", - говорится в сообщении.

В пресс-службе компании отмечают, что Novus с 2013 года является одним из ключевых клиентов ЕБРР в розничном секторе страны. За семь лет сотрудничества с банком были подписаны кредитные договоры на сумму 75 млн долларов. Эти средства были направлены на развитие сети в Киеве и области.

За этот период сеть масштабировалась, значительно увеличив товарооборот магазинов, что позволило войти в ТОП-5 крупнейших сетей ритейла в Киеве.

Напоминаем:

Novus представлен на украинском рынке с 2009 года и входит в литовскую группу BT Invest, которая инвестирует и в другие сектора Украины под брендами Stolitsa Group, Retroville и EVT.

Общая площадь торговых комплексов составляет более 220 тысяч кв. м. Компания развивает торговые объекты разных форматов площадью от 400 до 7000 кв. м, в том числе - франчайзинговые.

ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране банк взял на себя обязательства по предоставлению почти 14,4 млрд евро в рамках 476 проектов.