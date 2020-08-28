Реальная зарплата в Украине выросла на 5% - Госстат

Реальная заработная плата в Украине в июле 2020 года по сравнению с июлем 2019 года увеличилась на 5,1%.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

Средняя номинальная заработная плата штатных работников в июле 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 2%, а в годовом измерении (к июлю 2019 года) – на 7,6%, составив 11,804 тыс грн.

В июне текущего года она составляла 11,579 тыс грн, мае - 10,542 тыс грн, апреле - 10,43 тыс грн, марте – 11,446 тыс грн, феврале – 10,847 тыс грн, январе – 10,727 тыс грн.

Наибольший рост средней заработной платы штатных работников в июле 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее наблюдался в Николаевской (на 13,6%), Херсонской (на 13,1%) и Кировоградской (на 12,6%) областях.

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце наблюдался в Киеве (17,053 тыс грн), самый низкий - в Черновицкой области (9,322 тыс грн).

Экономическая правда