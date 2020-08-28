НАБУ обжалует закрытие дела "Роттердам+"

Национальное антикоррупционное бюро заявляет, что еще 2 дня назад прокурор САП обсуждал на совещании, как лучше двигаться по делу, а теперь решил закрыть его "по непонятным причинам".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

НАБУ обжалует это решение.

"Расследование этого дела находилось на завершающей стадии, детективы собрали все необходимые и убедительные доказательства для направления его в суд и доказательства виновности подозреваемых", - утверждают в НАБУ.

В Бюро утверждают: экспертиза подтвердила, что действия 6 лиц нанесли потребителям 18,87 млрд грн убытков, и сказала, что вопрос противоправности действий должен решить суд.

Прокурор САП при этом не разу за время расследования не истребовал материалы производства и не спрашивал у следствия, действительно ли все возможности доказать вину подозреваемых уже исчерпаны, утверждают в НАБУ.

"Два дня назад (прокурор. – Ред.) обсуждал на совещании, как лучше двигаться по делу далее. Вместо того, чтобы направить его в суд, по непонятным детективам причинам он неожиданно принял решение о закрытии дела якобы на основании отсутствия достаточных доказательств и возможностей их получить, таким образом сделав невозможным наказание виновных лиц", - сказано в сообщении.

"НАБУ категорически не согласно с таким решением. Мы убеждены, что решение судьбы этого производства вне судебного процесса не будет отвечать законным интересам гражданского общества и государства. Ведь дело "Роттердам +" является знаковым для Украины, и о необходимости ее завершения неоднократно заявляли высшие должностные лица", - цитирует заявление пресс-служба.

"Мы будем делать все возможное законным образом, чтобы возобновить расследование и передать дело в суд для его оценки как беспристрастным судом, так и гражданским обществом", - пообещали в НАБУ.

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Непотопляемый "Роттердам+": как "элита" оставила в дураках всю страну

Предыстория:

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко, ведущий дело со стороны САП, внес постановление о закрытии дела "Роттердам+".

Как известно, в декабре 2016 года Окружной административный суд города Киева отказал в иске к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которым истец просил признать незаконным постановление НКРЭКУ об утверждении формулы "Роттердам+". Апелляционный админсуд и Высший админсуд оставили решение без изменений.

В января 2020 года истец подал в ОАСК заявление о пересмотре решения об отказе по вновь открывшимся обстоятельствам, но суд вернул заявление, поскольку, по его мнению, заявитель не является участником дела. Истец подал апелляцию на такое решение и 10 марта суд ее удовлетворил. Также суд вернул заявление о пересмотре решения для продолжения рассмотрения его судьей ОАСК.

В марте 2016 года Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Согласно с не, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

Формула утратила силу с 1 июля этого года в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.

8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, в частности, главе Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Бутовскому.

Расследование установило, что Вовк по предварительному сговору с группой лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам+".

Этим документом они создали условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии, чем нанесли государству ущерб на 18,9 миллиарда гривен.

НАБУ не нашло документального подтверждения того, что уголь в Украине по формуле "Роттердам+" попадал морем из Роттердама в заявленных объемах.

Экономическая правда