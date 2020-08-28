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Райффайзен банк Аваль запустил приложение для бизнес-операций "ФОПов"

Пятница, 28 августа 2020, 15:35
 

На украинском рынке запустили мобильное приложение для фрилансеров и владельцев малого и среднего бизнеса Fairo, пользователям доступны функции выставления счетов и ведение бухгалтерского учета.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе.

Fairo предоставляет фрилансерам услугу создания профессиональных счетов-фактур, отслеживание платежей, автоматическое уведомления о статусе инвойсов, отправку налоговых отчетов и добавление банковских реквизитов в бухгалтерскую книгу.

Другие важные услуги, такие как налоговая отчетность, будут доступны в сентябре. К концу года в приложении также появятся наиболее популярные банковские услуги.

Fairo разработано международной консалтинговой компанией Creative Dock Austria при поддержке Raiffeisen Bank International, основного владельца Raiffeisen Bank Aval. Украина - первая страна, в которой выйдет приложение. Отмечается, что пользователям Fairo не обязательно быть клиентами Raiffeisen Bank Aval, чтобы зарегистрироваться.

"...мы хотим устранить проблемы, связанные с администрированием бизнеса, а также сэкономить время и нервы фрилансеров на бумажную работу и уплату налогов", – заявил генеральный директор Creative Dock Austria Игорь Пршеровский.

Экономическая правда

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ФЛП налоги Райффайзен Банк Аваль мобильная связь

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