МАУ отменила множество авиарейсов из-за запрета на въезд для иностранцев

МАУ объявила об отмене рейсов по девяти маршрутам и сокращении числа рейсов по семи направлениям во второй половине сентября из-за введения запрета на въезд иностранцев в страну.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает avianews.com.

Иностранные граждане до последнего времени составляли около 60% от всех пассажиров авиакомпании.

При этом запрет на въезд иностранцев затронул и внутренние рейсы, поскольку они использовались для пересадки на международные рейсы, пояснили в авиакомпании.

Так, с 14 сентября МАУ отменила рейсы из Киева в Запорожье, Мадрид, Барселону, Афины (кроме двух рейсов для вывоза пассажиров), Женеву, Дели, Берлин, Кишинев, с 20 сентября из Киева в Херсон.

Кроме того, во второй половине сентября МАУ сократит полетную программу из Киева в Одессу, Париж, Дюссельдорф, Брюссель, Дубай, Стамбул и Тель-Авив.

При этом авиакомпания допускает дополнительные изменения графика полетов на первую половину сентября в связи с необходимостью работы в новых условиях.

"Мы сейчас должны принять решение о планах авиакомпании на ближайшие дни, не имея ни достаточно времени, ни достаточно информации. Мы, конечно, будем ждать публикацию текста постановления Кабмина и принимать решение об отмене рейсов, исходя из содержания документа. Мы рассматриваем несколько вариантов, в том числе – радикальный", – заявил президент МАУ Евгений Дыхне.

В авиакомпании уточнили, что пассажиры отмененных рейсов могут подать заявку на возврат средств в полном объеме, получить ваучер с бонусом 25% для бронирования новых перелетов или бесплатно перенести дату вылета.

Напоминаем:

Накануне Кабинет министров запретил въезд иностранцам в страну с 00:00 28 августа 2020 года до 00:00 28 сентября 2020 года.

Экономическая правда