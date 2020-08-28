НБУ: Кредитный онлайн-договор равноценен бумажному

В Нацбанке заявили, что оформленный онлайн-договор равноценен обычному бумажному договорау - по закону однотипный пароль имеет такую ​​же юридическую силу, как и собственноручная подпись или квалифицированная электронная подпись.

Об этом говорится в разъяснении регулятора.

"Если вы оформили кредитный договор онлайн, используя одноразовый пароль, то такой договор является равноценным обычному бумажному.

По закону однотипный пароль имеет такую ​​же юридическую силу, как и собственноручная подпись или квалифицированная электронная подпись (Закон Украины "Об электронных доверительных услугах"). Поэтому не стоит пренебрегать своими обязательствами по кредиту, если он заключен в онлайн-формате", - говорится в сообщении.

"У некоторых клиентов финкомпаний вызывает удивление тот факт, что в случае возникновения просрочки по кредиту, информация о них попадает к коллекторам. Так происходит потому, что при заключении договора на веб-сайте вы поставили "галочку" напротив строки "подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных, в том числе их передачи в бюро кредитных историй".

Такое согласие и является основанием для финансового учреждения передавать информацию о клиенте в коллекторские компании, если он не выполняет свои обязательства. В результате коллектор может звонить по указанным в анкете номерам телефона и отправлять письма клиенту. К тому же информация о вас будет также доступна бюро кредитных историй. В будущем это усложнит получение вами нового кредита", - добавили в НБУ.

В Нацбанке также советуют внимательно читать условия договора всем, кто планирует брать кредит, особенно, если подписываете его онлайн.

"Ведь подписывая договор, в том числе с помощью одноразового пароля, вы берете на себя обязательства выполнять его условия. Поэтому внимательно прочитайте документы, распечатайте и сохраните экземпляр договора. В документе должны быть прописаны все условия кредита - процентная ставка, возможные комиссии и дополнительные платежи, штрафные санкции в случае просрочки выплат. Не стоит пренебрегать информацией об обработке персональных данных.

Также обратите внимание, если вы берете кредит, больше минимальной зарплаты (сейчас 4 723 грн), сроком более чем на один месяц, то финкомпания должна предоставить вам не только договор, но и паспорт потребительского кредита. В таком паспорте указывается реальная годовая процентная ставка и дополнительные комиссии", - говорится в разъяснении.

Если же финансовая компания не выполняет условия договора - стоит обращаться с жалобой на имя руководителя небанковского финансового учреждения. Если ответа нет - тогда обращаться в Национальный банк.

Экономическая правда