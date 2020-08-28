Украинский сервис видеостриминга Restream привлек 50 миллионов долларов инвестиций

Стартап Restream, созданный украинцами, и базирующийся в Остине (США), привлек в ходе раунда А 50 млн долларов инвестиций от ряда инвесторов, в частности - Sapphire Ventures and Insight Partners.

Об этом сообщает Techcrunch.

Отмечается, что сервис видеостриминга Restream охватывает около 30 платформ, включая Facebook, LinkedIn, Twitch, Twitter и YouTube, и позволяет людям также принимать видео с таких платформ, как Zoom, и ретранслировать его на платформы для большей аудитории.

"Сервис работает по модели freemium, при этом большинство клиентов пользуются им бесплатно, а другие платят от 19 до 299 долларов в месяц, в зависимости от уровня обслуживания", - пишет издание.

"Компания начала свою деятельность в мире игр, но сегодня также обслуживает более широкий круг создателей, музыкантов и предприятий, использующих эту услугу как для управления внутренними и B2B-коммуникациями, так и для своих широких маркетинговых проектов.

Среди известных организаций, которые использовали Restream, - Всемирная организация здравоохранения, которая провела на платформе благотворительный концерт "Единый мир Вместе дома", чтобы поднять настроение в начале пандемии Covid-19 и имела около 270 миллионов зрителей", - добавляет Techcrunch .

Украинцы Александр Худа и Андрей Суржинский основали Restream в январе 2015 года.

С начала 2020 года в компании отчитались о 300% роста месячных просмотров стримеров, которые пользуются Restream. Всего у сервиса 2 миллиона стримеров, которые создают в среднем 8 млн стримов в месяц.

Экономическая правда