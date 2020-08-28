Цифровой ИНН и шеринг документов: Федоров анонсировал новые услуги в "Дії"

Минцифры планирует в октябре 2020 года запустить ряд новых услуг в приложении "Дія", среди них, в частности - цифровой ИНН (налоговый номер), цифровой шеринг документов и цифровое свидетельство о рождении.

Об этом сообщил в Telegram вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, на портале "Дія" появятся следующие услуги: обновленная регистрация ООО онлайн, возможность начать и завершить строительство онлайн, относящихся к категории СС1 (кафе, частные дома, малые сооружения) и еМалятко онлайн.

А в приложении "Дія" запустят, в частности, цифровой шеринг документов.

"Это цифровая революция для государства. Вы сможете передавать копии документов (паспорт, ИНН, свидетельство о рождении) нажав "ОК" на пуш сообщения в "Дії". Например, когда банк требует паспорт для снятия копии открытия счета онлайн, во время заселения в отель и в сотнях других жизненных ситуаций", - написал Федоров.

Также появится возможность расшарить технический паспорт на авто другому человеку, и он отобразится в Дії.

"Например, ваша жена сможет ездить на вашем автомобиле без физического технического паспорта. Он будет у нее в приложении", - пояснил министр.

Также он анонсировал услугу получения и уплаты штрафов в Дії, а также - получение информации и уплату долгов.

Среди новаций Минцифры - цифровой ИНН.

"Теперь эта бумажка не будет нужна. А с помощью цифрового шеринга документа его "копию" можно будет передавать государственным органам и бизнесу за секунду", - заверил Федоров.

Также в "Дії", по его словам, появится цифровое свидетельство о рождении - фактически паспорт для ребенка для 14 лет.

"Целевая аудитория - родители 7 млн ​​детей. Используется для поездок, банков, нотариусов, медицинских и образовательных услуг и других", - рассказали в Минцифры.

Федоров добавил, что цифровым сделает и статус внутренне перемещенного лица.

Экономическая правда