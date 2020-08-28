Криклий обсудил с США сотрудничество по обновлению подвижного состава УЗ

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий обсудил с и.о. заместителя министра торговли США Джозефом С. Семсаром перспективы дальнейшего сотрудничества между обеими странами по направлению железнодорожных перевозок.

Об этом в четверг сообщила пресс-служба украинского министерства.

"Физическое и моральное старение подвижного состава Укрзализныци является одной из самых острых проблем компании на сегодня. Нынешний техническое состояние пассажирского подвижного состава не соответствует современным требованиям по осуществлению комфортных перевозок пассажиров и качества услуг, предоставляемых населению.

Поэтому с целью получения государственной поддержки в виде государственной гарантии АО "Укрзализныця" разработан инвестиционный проект по закупке 40 новых тепловозов", - рассказал Криклий.

В Мининфраструктуры добавили, что сейчас инвестиционный проект дорабатывается специалистами Укрзализныци для проведения оценки экономической эффективности и получения заключения государственной экспертизы.

После принятия решения о предоставлении господдержки органами управления Укрзализныци будет приниматься решение о приемлемости условий кредитования и будет начата процедура согласования привлечения кредита, а также будет приниматься решение о начале процедуры закупок.

"Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку взаимовыгодному сотрудничеству с иностранными компаниями и способствовать привлечению лучших образцов транспортной техники мира для работы в транспортной системе Украины.

В свою очередь, хочу заверить, что в новых экономических условиях наше государство открыта для новых инициатив по развитию и модернизации железнодорожной инфраструктуры", - добавил министр.

Экономическая правда