Криклий обсудил с США сотрудничество по обновлению подвижного состава УЗ
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий обсудил с и.о. заместителя министра торговли США Джозефом С. Семсаром перспективы дальнейшего сотрудничества между обеими странами по направлению железнодорожных перевозок.
Об этом в четверг сообщила пресс-служба украинского министерства.
"Физическое и моральное старение подвижного состава Укрзализныци является одной из самых острых проблем компании на сегодня. Нынешний техническое состояние пассажирского подвижного состава не соответствует современным требованиям по осуществлению комфортных перевозок пассажиров и качества услуг, предоставляемых населению.
Поэтому с целью получения государственной поддержки в виде государственной гарантии АО "Укрзализныця" разработан инвестиционный проект по закупке 40 новых тепловозов", - рассказал Криклий.
В Мининфраструктуры добавили, что сейчас инвестиционный проект дорабатывается специалистами Укрзализныци для проведения оценки экономической эффективности и получения заключения государственной экспертизы.
После принятия решения о предоставлении господдержки органами управления Укрзализныци будет приниматься решение о приемлемости условий кредитования и будет начата процедура согласования привлечения кредита, а также будет приниматься решение о начале процедуры закупок.
"Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку взаимовыгодному сотрудничеству с иностранными компаниями и способствовать привлечению лучших образцов транспортной техники мира для работы в транспортной системе Украины.
В свою очередь, хочу заверить, что в новых экономических условиях наше государство открыта для новых инициатив по развитию и модернизации железнодорожной инфраструктуры", - добавил министр.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua