Коронавирус: Кабмин не рассматривает возможность повторного введения жесткого локдауна

Кабмин не будет рассматривать внедрение жестких ограничительных мер в случае второй волны распространения коронавируса, а будет полагаться на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль во время онлайн встречи с участниками Европейской Бизнес Ассоциации, передает пресс-служба ЕБА..

Шмыгаль добавил, что правительство работает над системным восстановлением экономической активности. В частности, над наработкой долгосрочной стратегии развития Украины до 2030 года, а также над выполнением Программы стимулирования экономики и Плана действий правительства, которые содержат стимулирующие меры для различных отраслей экономики Украины.

"Премьер-министр выразил свою поддержку решению поднять минимальную зарплату до 5000 гривен и сообщил, что власть имеет планы и в дальнейшем повышать уровень минимальной заработной платы до 6000 грн и 6500 грн в 2021 году. Вместе с тем бизнес считает такой шаг замаскированным увеличением налогообложения и надеется, что необоснованные решения не будут иметь места в будущем", - добавили в ЕБА.

"Относительно запрета въезда иностранных граждан, господин Шмыгаль заверил, что отдельные категории иностранных граждан все же будут иметь возможность прибыть в Украину, а именно IT-специалисты, технические специалисты-наладчики пускового оборудования, иностранцы, имеющие вид на жительство в Украине, явля.тся членами международных и гуманитарных миссий, членами экипажей.

Полный перечень исключений будет опубликован на сайте Кабинета Министров в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Напомним:

Адаптивный карантин в Украине был продлен до 31 октября 2020 года.

На внеочередном заседании Кабинета министров приняли решение в месяц запретить въезд иностранцам уже с полночи 28 августа.

Ограничения будут действовать до 28 сентября. Постановление обнародовали на официальном сайте.

Также расширен перечень тех, для кого будут делать исключения, а именно пускать в Украину будут тех, кто:

являются родственниками первой линии;

имеют разрешение на работу в Украине;

направляются на территорию Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

прибывающих в Украину с целью обучения;

проходят военную службу на территории Украины;

постоянно или временно проживают на территории Украины;

признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;

являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;

являются главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и въезжают в Украину по приглашению президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины, Офиса президента Украины, Министерства иностранных дел;

являются лицами, прибывающими в Украину по приглашению Министерства иностранных дел;

являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;

являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил Украины или прибывают по приглашению Министерства обороны Украины;

являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них;

прибывающие для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих их лиц;

технических специалистов, прибывающих в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;

лица, осуществляющие перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации

прибывающих на лечение в учреждения здравоохранения Украины.

Относительно граждан Беларуси ранее в четверг премьер-министр Денис Шмыгаль разъяснял буквально следующее: те граждане Беларуси, которые хотят получить защиту в Украине, могут прибыть в пункты пропуска на границе и сообщить об этом нашим пограничникам. Кроме лиц, нуждающихся в защите, на территорию Украины смогут въехать также иностранцы, которые здесь учатся или проходят военную службу, имеющие вид на постоянное и временное проживание в Украине, которые находятся здесь транзитом, дипломаты и консулы.

Экономическая правда