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Официальный курс на 28 августа: гривня ослабла к доллару и евро

Четверг, 27 августа 2020, 19:25
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 28 августа на уровне 27,46 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,43 евро (на 27 августа - 32,28 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 27 августа на уровне 27,39 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,28 евро (на 26 августа - 32,40 гривни).

27 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,45 - 27,48 гривни.

27 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,49 - 27,51 гривни.

Экономическая правда

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