Гривня незначительно ослабла на межбанковском рынке
27 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,49 - 27,51 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,49 - 27,51 гривни;
Евро - 32,44 - 32,47 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,35 - 27,58 гривни. Евро покупают по 32,07 гривни, продают по 32,52 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,43 - 27,52 гривни, евро - 32,22 - 32,24 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 27 августа на уровне 27,39 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,28 евро (на 26 августа - 32,40 гривни).
27 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,45 - 27,48 гривни.
Экономическая правда
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