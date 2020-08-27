СБУ разоблачила нанесение убытков на 1,1 миллиона во время капремонта дорог

Служба безопасности Украины разоблачила нанесение убытков на 1,1 млн грн областному бюджету Черкасской области во время капитального ремонта автодорог.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в 2019 году госпредприятие "Служба местных автомобильных дорог в Черкасской области" объявило тендер на проведение ремонтных работ по замене дорожного покрытия.

"В ремонте нуждался участок дороги протяженностью 8 километров на территории Звенигородского района. Победителем конкурса на общую сумму 15 млн гривен стала коммерческая структура с Киевщины", - говорится в сообщении.

В СБУ установили, что во время работ подрядчик не выполнил условий договора и осуществил частичную замену асфальта только на участке дороги чуть более 6 километров.

"Из-за несоблюдения технических стандартов и использования некачественных материалов, уже через 4 месяца это привело к разрушению дороги.

К актам коммерсанты также внесли заведомо ложную информацию об объемах выполненных работ, качестве использованных материалов и завысили их стоимость. "Сэкономленные" средства подрядчик присвоил. По заключению строительно-технической экспертизы, в результате злоупотреблений коммерсанты областному бюджету нанесли ущерб на почти 1,1 миллиона гривен", - добавили в ведомстве.

В рамках уголовного производства руководителю подрядной организации сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах) УК.

"Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Разоблачение оборудки осуществлялось под процессуальным руководством Звенигородской местной прокуратуры", - отметили в СБУ.

Экономическая правда