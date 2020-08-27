Налоговая милиция разоблачила массовое подпольное производство тестов на коронавирус

Работники налоговой милиции ГУ ГФС в Харьковской области обнаружили незаконное производство наборов для отбора и транспортировки биологического материала для тестирования на наличие коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"Во время досудебного расследования установлено, что группой харьковчан, с целью личной наживы, в 2020 году налажено подпольное производство наборов для отбора биологического материала для тестирования на наличие COVID-19, которые, в дальнейшем, через подставных физических лиц-предпринимателей поставлялись в лечебные учреждения.

Указанная группа лиц, с целью сокрытия преступной деятельности и введения покупателей в заблуждение, в сопроводительных документах на продукцию указывала другие (легальные) места ее изготовления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что производство наборов проводилось с грубым нарушением правил и норм их изготовления.

Во время обыска обнаружили и изъяли 200 000 единиц готовых наборов для тестирования а также сырье для производства около 400 000 средств для тестирования на сумму около 12 млн гривен.

"Следствие продолжается. Принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к организации незаконного бизнеса", - добавили в ГФС.

Экономическая правда