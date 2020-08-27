28 августа Маск представит чип для мозга Neuralink

28 августа компания Neuralink, соучредителем которой является глава SpaceX и Tesla Илон Маск проведет презентацию чипа подключаемого к мозгу предназначеного для помощи людям с тяжелыми травмами головного мозга.

Об этом сообщает Twitter Маска, передает 3dnews

Новую технологию компания Neuralink представила в прошлом году. Специальный робот, "подобно швейной машине", будет вживлять глубоко в человеческий мозг нитевидные электроды, которые подключаются к капсуле-приёмнику, прикрепленному за ухом пациента.

Устройство будет способно передавать сигналы мозга по Bluetooth, позволяя испытуемым управлять компьютером или контролировать активность своего мозга.

По словам Маска, технология с успехом прошла испытания на приматах, и обезьяна со вживленными электродами "смогла управлять компьютером с помощью своего мозга".

Маск обещает, что технология, которую продемонстрируют в пятницу, будет действительно "потрясающей" результат по сравнению с тем, что люди видели до сих пор. "Не хочу слишком будоражить, но потенциал действительно трансформирующий для восстановления мозговых и моторных функций", — написал он в Твиттере ранее в этом году.

Презентация пройдет 28 августа в 22:00 по Киеву.





