В июле 2020 года украинцы забронировали вдвое меньше авиабилетов, чем год назад – исследование
В июле 2020 года украинцы купили на 50% меньше билетов, чем в июле прошлого года.
Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные сервиса для поиска авиабилетов онлайн Aviasales.ua.
"Во время карантина продажи авиабилетов упали почти до нуля. Так, в апреле этого года авиабилеты забронировали только 1% украинцев по сравнению с соответствующим периодом 2019 года, в мае этот показатель вырос всего до 2%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас спрос постепенно растет - пока показатели июля по бронированием уже достигли 95% по сравнению с мартом этого года, однако по сравнению с июлем 2019 это только 50% спроса.
В топе стран, в которых украинцы чаще всего бронируют авиабилеты, в этом году попали Турция, Польша, Грузия, Россия, Беларусь. В 2019 году этот список несколько отличался - в него входили Грузия, Россия, Турция, Италия и Испания.
Напомним:
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Постановление, которое должны доработать, должны обнародовать в четверг. Срок его действия - с 00.00 29 августа по 00.00 28 сентября.
Экономическая правда
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