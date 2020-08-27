Правительство и НБУ практически договорились о докапитализации "Укрэксимбанка" на 10 миллиардов 

Диалог государственного Укрэксимбанка с Министерством финансов и Национальным банком о докапитализации на 10 млрд грн находится на финишной стадии.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил глава правления банка Евгений Мецгер.

"Диалог идет с Национальным банком, с Минфином. Это диалог о необходимости покрыть капиталом эти резервы, которые мы формируем. И вторая часть – необходимость нашего развития. (…) Думаю, что речь идет о дополнительном капитале в районе 10 млрд грн. Диалог уже на финишной стадии", – сказал он .

Мецгер подчеркнул, что докапитализация необходима банку из-за убытка, возникшего на фоне формирования резервов по кейсам, история некоторых из них достигает 10-12 лет.

"По ним мы сейчас начинаем остро и жестко работать, будем стараться их вернуть, но пока вынуждены дорезервировать, в результате чего банк выглядит в рейтингах не очень", – добавил он.

Напомним:

14 августа провел тендер по поддержке ликвидности банков по результатам которого 14 банков получили 4,84 миллиарда гривен рефинансирования.

Больше всего получил государственный "Укрэксимбанк" - 2,89 млрд грн.