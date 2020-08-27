6 инициатив, которых ожидает бизнес от нового главы "Укрзализныци"

Бизнес поздравляет Владимира Жмака с назначением на должность главы "Укрзализныци" и ожидает внедрения шести инициатив в направлении грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок.

Об этом говорится в пресс-релизе Европейской Бизнес Ассоциации.

1. Отказ от субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.

"Субсидирование за счет прибыльных грузовых перевозок, отрицательно влияет на финансовое состояние железнодорожной отрасли и на ее развитие, и, по сути, является косвенной дополнительной финансовой нагрузкой для представителей бизнеса с целью перекрытия убытков Укрзализныци", - считают в Ассоциации.

2. Реформирование структуры Укрзализныци.

Предприниматели предлагают разделить УЗ на отдельные вертикали: грузовые перевозки и логистика, пассажирские перевозки, инфраструктура, производство и сервис.

"Ожидаемым шагом также является открытие рынка частной тяги, обусловлено перспективой принятия Закона Украины "О железнодорожном транспорте"", - заявляют в ассоциации.

3. Создание прозрачного механизма тарифообразования.

В ЕБА отмечают, что не существует общегосударственной модели тарифообразования на железнодорожные грузовые перевозки, а действующая тарифная система непрозрачна и экономически необоснованна.

"Кроме этого отсутствует привязка к типу затрат, что делает невозможным четкое целевое использование тарифов: тяга, вагон, инфраструктура, инвестиции. Это все приводит к субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых, вместе с постоянным повышением тарифов на последние.

Необходимо распределить железнодорожный тариф на локомотивную, инфраструктурную и вагонную составляющую (последняя уже дерегулирована), а также полностью пересмотреть систему тарифообразования", - считают в Ассоциации.

4. Борьба с воровством деталей вагонов и локомотивов.

По подсчетам компаний-участников Комитета по логистике Ассоциации, за 2018 год и по результатам первого квартала 2019 года, было осуществлено 3859 случаев разукомплектования на сумму более 24 млн грн.

Бизнес поддерживает идею создания транспортной полиции, которая будет работать над предотвращением разукомплектования грузовых вагонов и осуществлять патрулирование железнодорожных объектов инфраструктуры.

5. Гарантирование безопасности и сохранности грузов при транспортировке.

В ЕБА отмечают, что ситуация на железных дорогах Украины остается достаточно неблагоприятной, т.к представители бизнеса постоянно страдают от случаев краж грузов всех видов (зерновые, грузы горно-металлургического комплекса) во время их транспортировки и испытывают значительные финансовые убытки.

Важным шагом для решения этой проблемы будет, в случае повреждения вагонов, обязать работников Укрзализныци обеспечить оперативное составление актов о повреждении вагонов формы ВУ-25 и других необходимых документов.

6. Оптимизация избыточной инфраструктуры.

Предприниматели считают, что необходимо разработать взвешенное решение по работе малодеятельных зерновых станций.

"Бизнес концептуально не поддерживает решение о закрытии таких станций, ведь это приводит к ликвидации рабочих мест и остановки функционирования грузовой инфраструктуры на этих объектах. Надеемся на диалог и наработке компромиссных решений по этому вопросу", - резюмируют в ассоциации.

Экономическая правда