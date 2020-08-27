6 инициатив, которых ожидает бизнес от нового главы "Укрзализныци"
Бизнес поздравляет Владимира Жмака с назначением на должность главы "Укрзализныци" и ожидает внедрения шести инициатив в направлении грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок.
Об этом говорится в пресс-релизе Европейской Бизнес Ассоциации.
1. Отказ от субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.
"Субсидирование за счет прибыльных грузовых перевозок, отрицательно влияет на финансовое состояние железнодорожной отрасли и на ее развитие, и, по сути, является косвенной дополнительной финансовой нагрузкой для представителей бизнеса с целью перекрытия убытков Укрзализныци", - считают в Ассоциации.
2. Реформирование структуры Укрзализныци.
Предприниматели предлагают разделить УЗ на отдельные вертикали: грузовые перевозки и логистика, пассажирские перевозки, инфраструктура, производство и сервис.
"Ожидаемым шагом также является открытие рынка частной тяги, обусловлено перспективой принятия Закона Украины "О железнодорожном транспорте"", - заявляют в ассоциации.
3. Создание прозрачного механизма тарифообразования.
В ЕБА отмечают, что не существует общегосударственной модели тарифообразования на железнодорожные грузовые перевозки, а действующая тарифная система непрозрачна и экономически необоснованна.
"Кроме этого отсутствует привязка к типу затрат, что делает невозможным четкое целевое использование тарифов: тяга, вагон, инфраструктура, инвестиции. Это все приводит к субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых, вместе с постоянным повышением тарифов на последние.
Необходимо распределить железнодорожный тариф на локомотивную, инфраструктурную и вагонную составляющую (последняя уже дерегулирована), а также полностью пересмотреть систему тарифообразования", - считают в Ассоциации.
4. Борьба с воровством деталей вагонов и локомотивов.
По подсчетам компаний-участников Комитета по логистике Ассоциации, за 2018 год и по результатам первого квартала 2019 года, было осуществлено 3859 случаев разукомплектования на сумму более 24 млн грн.
Бизнес поддерживает идею создания транспортной полиции, которая будет работать над предотвращением разукомплектования грузовых вагонов и осуществлять патрулирование железнодорожных объектов инфраструктуры.
5. Гарантирование безопасности и сохранности грузов при транспортировке.
В ЕБА отмечают, что ситуация на железных дорогах Украины остается достаточно неблагоприятной, т.к представители бизнеса постоянно страдают от случаев краж грузов всех видов (зерновые, грузы горно-металлургического комплекса) во время их транспортировки и испытывают значительные финансовые убытки.
Важным шагом для решения этой проблемы будет, в случае повреждения вагонов, обязать работников Укрзализныци обеспечить оперативное составление актов о повреждении вагонов формы ВУ-25 и других необходимых документов.
6. Оптимизация избыточной инфраструктуры.
Предприниматели считают, что необходимо разработать взвешенное решение по работе малодеятельных зерновых станций.
"Бизнес концептуально не поддерживает решение о закрытии таких станций, ведь это приводит к ликвидации рабочих мест и остановки функционирования грузовой инфраструктуры на этих объектах. Надеемся на диалог и наработке компромиссных решений по этому вопросу", - резюмируют в ассоциации.
Экономическая правда
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