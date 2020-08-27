Курс валют на 27 августа: межбанк, "черный" и наличный рынки

27 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,45 - 27,48 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,45 - 27,48 гривни;

Евро - 32,50 - 32,53 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,34 - 27,58 гривни. Евро покупают по 32,06 гривни, продают по 32,51 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,41 - 27,53 гривни, евро - 32,17 - 32,33 гривни.

Напомним:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 27 августа на уровне 27,39 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,28 евро (на 26 августа - 32,40 гривни).

Экономическая правда