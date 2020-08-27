Глава TikTok ушел в отставку из-за Трампа
Главный исполнительный директор социальной сети TikTok Кевин Майер ушел в отставку меньше чем через три месяца после начала работы.
Об этом сообщает Reuters.
Это произошло спустя несколько дней после того, как TikTok подал в суд на администрацию Трампа с целью оспорить запрет властей на работу приложения в США.
По словам Майера, за последние несколько недель "политическая ситуация резко изменилась" и он был вынужден "серьезно переосмыслить" корпоративные приоритеты.
"На этом фоне и поскольку мы ожидаем очень скоро достичь соглашения [с властями США], я с тяжелым сердцем хотел сообщить вам всем, что решил покинуть компанию", — написал он в корпоративном письме.
TikTok подтвердил агентству уход исполнительного директора. Политическая динамика последних нескольких месяцев "существенно изменила" масштаб роли Майера, отметили в компании.
Власти США полагают, что TikTok может передавать конфиденциальные данные американцев властям Китая. В начале июля госсекретарь США Майк Помпео сообщил об обсуждении блокировки приложения на территории страны. Тогда он посоветовал гражданам пользоваться соцсетью с осторожностью, "чтобы личная информация не попала в руки китайских коммунистов".
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