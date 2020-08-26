Германия свела бюджет с дефицитом впервые за 9 лет

Германия в первом полугодии зафиксировала дефицит всех общественных бюджетов в размере 51,6 миллиарда евро, или 3,2% ВВП.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ, передает "Интерфакс-Украина".

Отрицательное сальдо последний раз было отмечено в 2011 году после финансового кризиса. В январе-июне 2019 года профицит составлял 46,5 млрд евро, или 2,7% ВВП.

Доходы бюджета в первом полугодии текущего года упали на 3,6%, причем сокращение было отмечено впервые с 2010 года. В том числе налоговые поступления сократились на 8,1%.

Расходы подскочили на 9,3%. В частности, затраты на экстренную помощь и выплаты в рамках соцстрахования для компенсации сокращенного рабочего дня привели к скачку предоставленных субсидий на 177,5%.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 оказала существенное влияние на бюджеты всех государственных уровней, отмечается в сообщении. Дефицит федерального бюджета в январе-июне составил 27,1 млрд евро, земельного - 10,2 млрд евро, местного - 6,4 млрд евро, в кассах социального страхования - 7,8 млрд евро.

ВВП Германии во втором квартале 2020 года рухнул на 9,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, сообщал ранее Destatis. Это самые существенные темпы падения с начала учета показателя в 1970 году. В годовом выражении снижение ВВП с поправкой на число рабочих дней составило 11,3%.

Положительное сальдо бюджета ФРГ в 2019 году было отмечено восьмой год подряд: 1,4% ВВП против 1,9% ВВП годом ранее. По итогам 2018 года был зафиксирован рекордный размер профицита в 62,4 млрд евро.