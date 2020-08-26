Экономический форум в Давосе отложили на полгода

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в среду решил перенести ежегодное собрание 2021 года в Давосе с января на начало следующего лета.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Решение было принято нелегко, поскольку мировым лидерам необходимо собраться вместе, чтобы разработать общий путь восстановления и сформировать "Большую перезагрузку" в эпоху после Covid-19. Однако, согласно рекомендациям экспертов, в январе мы не сможем сделать это безопасно", – отмечается в релизе.

Согласно ему, подробная информация о датах и месте перенесенного ежегодного собрания в 2021 году будет разослана, как только организаторы убедятся, что выполнены все условия, чтобы гарантировать здоровье и безопасность участников и принимающих.

В сообщении также говорится, что в течение недели ВЭФ проведет в цифровом формате "Давосские диалоги" высокого уровня, на которых ключевые мировые лидеры поделятся своими взглядами на состояние мира в 2021 году.