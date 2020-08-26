Lufthansa Group разрешила  менять без штрафа все новые билеты

Входящие в Lufthansa Group авиакомпании Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines и Brussels Airlines сделали возможным обмен без штрафа всех новых билетов.

Об этом сообщает avianews.com.

Нововведение распространяется в том числе на самые низкие безбагажные тарифы Light и действует на региональные, среднемагистральные и дальнемагистральные рейсы.

Пассажир может забронировать билет с новыми условиями до конца декабря 2020 года. Далее обмен без штрафа возможен в течение срока действия билета, который обычно составляет год с момента покупки.

Дополнительно представитель авиакомпании уточнил, что изменять можно как дату перелета, так и маршрут. Однако пассажира могут попросить доплатить разницу тарифов, если новый билет окажется дороже изначально купленного.

В официальном сообщении Lufthansa Group также указывается, что менять билеты в рамках новой политики можно несколько раз.

Таким образом, если пассажир, например, купит билет из Киева во Франкфурт 31 декабря 2020 года, он сможет без штрафа изменить дату вылета или маршрут в 2021 году.

Введенный в 2015 году безбагажный тариф Light не предусматривал обмена или возврата. Весной 2020 года из-за отмены рейсов и ограничений на полеты Lufthansa сделала возможным однократное изменение даты вылета без штрафа по всем билетам.

Позже изменения по тарифу Light стали доступными при оплате штрафа 70 евро и возможной разницы тарифа. Теперь же штраф за изменения временно отменен новой политикой.