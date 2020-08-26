Утвержденный Кабмином глава Черкасской ОГА хочет запустить экспресс Киев-Черкассы
Утвержденный Кабинетом министров Украины на заседании в среду в должности главы Черкасской облгосадминистрации Сергей Сергийчук считает необходимым как можно скорее запустить экспресс-поезд "Киев – Черкассы".
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Для улучшения сообщения областного центра с Киевом нужно запустить экспресс-поезд "Черкассы – Киев". Это один из перспективных проектов для включения в план "Большого строительства" на следующий год", - заявил Сергийчук в ходе представления его на заседании Кабмина в среду.
По его словам, сейчас жители города могут пользоваться исключительно маршрутными автобусами, тогда как запуск экспресса сократит время поездки в столицу до 2 часов 45 минут.
"Для реализации этого проекта нужно восстановить 800 м обходного участка колеи возле Смилы, электрифицировать 30 км ж/д от Смилы до Черкасс и отремонтировать два скоростных электропоезда", - уточнил глава ОГА.
Подготовка проектной документации и работы по электрификации, по его мнению, займут около трех месяцев.
До назначения Сергийчук был заместителем начальника Центра - начальником отдела "Госспецсвязи".
Информации о подписании президентом страны Владимиром Зеленским указа о назначении Сергийчука еще нет
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