Минэкономики направило 323 миллиона с/х производителям на частичную компенсацию процентов по кредитам
По состоянию на 25 августа общая сумма выплат с/х производителям за фактически уплаченные проценты за пользование кредитами составляет 322,9 млн грн, общий объем кредитов, которые привлекли субъекты АПК - более 20,3 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Отмечается, что 124,9 млн грн направили за фактически уплаченные проценты за пользование кредитами за январь-июнь, а 198 млн грн - за фактически уплаченные проценты за пользование кредитами за январь-июль.
"Средства получили 2611 заемщиков, подавших заявки в уполномоченные банки", - говорится в сообщении.
"По программе удешевления кредитов аграрии могут подавать заявки в 33 банка, среди которых как государственные, так и частные. Мы призываем аграриев активно пользоваться данной программой, ведь дешевые кредиты являются эффективным инструментом для поддержки и развития собственного бизнеса", - заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
Общий объем кредитов, привлеченный субъектами АПК, составил более 20,3 млрд грн, из них льготных (подлежащие компенсации) - 8,3 млрд грн.
Средние процентные ставки банков, в которые субъекты хозяйствования АПК привлекали кредиты, составили 14-16% годовых.
В Минэкономики напомнили, что на 2020 год по бюджетной программе "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" по направлению "Финансовая поддержка мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления" предусмотрено 1,2 млрд гривен.
Экономическая правда
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