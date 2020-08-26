В июле госдолг Украины вырос на 3,8% в гривне — данные Минфина

В июле 2020 года совокупный госдолг Украины вырос на 3,79% в гривне - до 2,355 трл грн, а в долларовом эквиваленте - на 0,04%, до 85,05 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные Минфина.

Отмечается, что в июле прямой госдолг в долларовом выражении снизился на 0,23% - до 74,84 млрд долларов, в гривневом - вырос на 3,49%, до 2,072 трлн грн.

При этом, внешний прямой долг в июле в долларах вырос на 2,75% - до 43,12 млрд долларов (в гривне - на 6,61%, до 1,193 трлн грн).

А гарантированный государством долг в июле 2020 увеличился на 5,98% - до 282,55 млрд грн, в долларах - на 2,14%, до 10,2 млрд долларов, в том числе внешний - на 6,72%, до 260,87 млрд грн, в долларах - на 2,84%, до 9,42 млрд долларов.

По данным Минфина, с начала года совокупный госдолг Украины вырос на 0,8% в долларовом эквиваленте и на 9,96% в гривневом.

Напоминаем:

Совокупный государственный и гарантированный государством долг в мае в национальной валюте вырос на 0,59% – до 2,21 триллиона гривень.

В апреле государственный и гарантированный государством долг в иностранной валюте вырос на 1,3% – до 81,4 млрд долларов, тогда как в гривне уменьшился на 2,7% – до 2,196 трлн грн.

По итогам 2019 года госдолг в национальной валюте уменьшился на 7,84% или на 170,2 млрд грн – до 1,998 трлн грн.

В иностранной валюте долг вырос на 7,71% и на конец года достиг 84,4 млрд долларов.

Экономическая правда