Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

26 августа котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на установились на уровне 27,40 - 27,42 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 12:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,40 - 27,42 гривни;

Евро - 32,38 - 32,41 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,29 - 27,53 гривни. Евро покупают по 32,00 гривни, продают по 32,48 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,88 - 27,46 гривни, евро - 32,15 - 32,23 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копеек, установив его на 26 августа на уровне 27,43 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,40 евро (на 25 августа - 32,46 гривни).

26 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,38 - 27,40 гривни.

Экономическая правда