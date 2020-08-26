Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
26 августа котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на установились на уровне 27,40 - 27,42 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 12:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,40 - 27,42 гривни;
Евро - 32,38 - 32,41 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,29 - 27,53 гривни. Евро покупают по 32,00 гривни, продают по 32,48 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,88 - 27,46 гривни, евро - 32,15 - 32,23 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копеек, установив его на 26 августа на уровне 27,43 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,40 евро (на 25 августа - 32,46 гривни).
26 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,38 - 27,40 гривни.
Экономическая правда
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