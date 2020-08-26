Нацбанк ищет нового директора департамента открытых рынков

Директор Департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко с 21 августа завершил работу на должности по собственному желанию, Нацбанк объявил конкурсный отбор для замещения вакантной должности.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Сергей Пономаренко с 21 августа 2020 года по собственному желанию завершил работу на должности директора Департамента открытых рынков Национального банка Украины.

В связи с этим, Национальный банк с 25 августа 2020 объявил конкурсный отбор для замещения вакантной должности директора Департамента открытых рынков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Сергей Пономаренко работал в Национальном банке с сентября 2014 года, с июня 2015 года - на должности директора Департамента открытых рынков. В его компетенции была реализация денежно-кредитной и валютной политики регулятора.

В НБУ добавили, что к ключевым достижениям регулятора в плоскости управления валютным и денежно-кредитным рынкам за время его каденции относятся, в частности:

участие в проведении валютной либерализации, результатом которой стала отмена около 40 валютных ограничений для бизнеса и граждан;

переход к плавающему курсообразованию на валютном рынке Украины;

обеспечение активного присутствия НБУ на валютном рынке и пополнения международных резервов благодаря валютным интервенциям;

В сферу компетенции будущего директора этого департамента будет входить, в частности:

осуществление мониторинга, анализа и прогнозирования внутреннего и внешнего финансовых рынков;

регулирование ликвидности банковской системы и проведения валютных интервенций;

управление международными резервами и т.п.

Подробная информация о требованиях к кандидатам на должность - по ссылке.

Экономическая правда