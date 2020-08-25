НБУ немного ослабил курс гривни к доллару

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 26 августа на уровне 27,43 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,40 евро (на 25 августа - 32,46 гривни).

Напомним:

25 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,38 - 27,40 гривни.

25 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,43 - 27,46 гривни.

Экономическая правда