НБУ немного ослабил курс гривни к доллару
Вторник, 25 августа 2020, 19:11
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 26 августа на уровне 27,43 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,40 евро (на 25 августа - 32,46 гривни).
Напомним:
25 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,38 - 27,40 гривни.
25 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,43 - 27,46 гривни.
Экономическая правда
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