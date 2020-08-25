УЗ с 28 августа запускает новый региональный поезд

"Укрзализныця" с 28 августа запускает новый региональный поезд №828/827 Кривой Рог - Днепр, поезд будет курсировать ежедневно, кроме субботы.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что из Кривого Рога поезд будет отправляться в 06:43 и прибывать в Днепр в 09:20. Отправление из Днепра в 18:20 и прибытие в Кривой Рог в 21:25.

"Поезд будет останавливаться на станциях Верховцево и Каменское-Пассажирское.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах или онлайн на сайте Укрзализныци", - говорится в сообщении.

В УЗ напомнили, что обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. Контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий будет осуществляться поездной бригадой. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции.

Экономическая правда