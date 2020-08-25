УЗ с 28 августа запускает новый региональный поезд
"Укрзализныця" с 28 августа запускает новый региональный поезд №828/827 Кривой Рог - Днепр, поезд будет курсировать ежедневно, кроме субботы.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Отмечается, что из Кривого Рога поезд будет отправляться в 06:43 и прибывать в Днепр в 09:20. Отправление из Днепра в 18:20 и прибытие в Кривой Рог в 21:25.
"Поезд будет останавливаться на станциях Верховцево и Каменское-Пассажирское.
Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах или онлайн на сайте Укрзализныци", - говорится в сообщении.
В УЗ напомнили, что обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. Контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий будет осуществляться поездной бригадой. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции.
Экономическая правда
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