В "Слуге народа" заявляют, что Зеленский "за" увеличение бюджета на медицину вдвое

Президент Владимир Зеленский поддерживает инициативу профильного комитета парламента об увеличении финансирования медицины на уровне 6% от ВВП вместо 3%.

Об этом сообщил глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook.

"Сегодня для нас крайне важно сформировать такие бюджетные показатели, чтобы с 1 января по всем ключевым пакетами гарантированных услуг заработал принцип "деньги следуют за пациентом". А для этого, и я об этом неоднократно говорил, необходимо направить на медицину не менее 6% от ВВП страны. У нас есть соответствующая позиция Комитета и поддержка в этом вопросе президента", - пишет Радуцкий.

Как сообщает нардеп, Национальная служба здоровья Украины провела перерасчет тарифов медицинских услуг и вышла на цифру - 308,8 млрд грн.Совет нацбезопасности также просчитал необходимую НСЗУ сумму, она выше 308,8 млрд грн.

В то же время в Министерстве финансов предложили взять для расчетов пакетов значительно меньшую сумму - 123 млрд грн. В целом на медицинскую отрасль планируется выделить в бюджете-2021 - 146 млрд грн.

"Для сравнения приведу цифры этого года. На 9 месяцев 2020 для НСЗУ было запланировано в бюджете 72 млрд грн, еще примерно 16 млрд грн дополнительно выделили из Фонда борьбы с СOVID-19.

Значит, на следующий год ежемесячное финансирование НСЗУ увеличится лишь на 9%. Учитывая уровень инфляции, мы получаем практически те же деньги, которых не хватило на этот год. Неужели вместо 6% от ВВП в бюджет будут заложены чуть более 3%?", - пишет нардеп.

Радуцкий отмечает, что предоставленный МОЗ и НСЗУ так называемый "потолок" в 123 млрд грн затормозит начатое реформирование отрасли, а учреждения здравоохранения рискуют столкнуться с тотальным недофинансированием.

Экономическая правда