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"Доступные кредиты 5-7-9%": За прошедшую неделю банки выдали 246 новых кредитов

Вторник, 25 августа 2020, 16:36
 

Уполномоченные банки в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" за прошедшую неделю выдали 246 новых кредитов на общую сумму 653 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Всего, по состоянию на 25 августа 2020 года, уже выдано 2444 кредитов на общую сумму 5,546 миллиарда гривен.

"За прошедшую неделю по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" банки рефинансировали более полумиллиарда гривен (535,6 млрн грн) и предоставили 76,2 млн грн инвестиционных кредитов и займов на оборотный капитал.

За эту неделю на 70,8 миллионов гривен увеличился портфель инвестиционных кредитов программы. По состоянию на 25 августа он составляет 992 млн гривен", - говорится в сообщении.

Всего в рамках программы уже рефинансировано кредитов на 4,447 миллиарда гривен и выдано инвестиционных кредитов.

Напомним:

За неделю 10-17 августа уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 207 новых кредитов на общую сумму 666 млн грн.

Экономическая правда

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Минфин кредиты

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