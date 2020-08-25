СБУ разоблачила на Львовщине хакеров, которые воровали персональные данные

Служба безопасности Украины блокировала на Львовщине деятельность группы лиц, осуществлявших DDos-атаки на информационные ресурсы для получения персональных данных.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Специалисты по кибербезопасности СБУ установили, что хакеры разрабатывали и использовали вредоносное программное обеспечение для поражения компьютеров граждан для получения персональных данных.

Злоумышленники в мессенджере "Телеграмм" через закрытые онлайн-каналы систематически размещали информацию, которую похищали у пользователей сети Интернет во время несанкционированного вмешательства в работу компьютеров и мобильных устройств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проведения следственных действий по месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику и образцы вредоносного программного обеспечения.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) УК, нескольким фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются следственные действия.

Экономическая правда