Венчурный капитал остается устойчивым во 2 квартале 2020 года — исследование

Во втором квартале 2020 года мировые венчурные инвестиции продемонстрировали постоянную устойчивость, достигнув 62,9 млрд долларов в результате заключения 4502 сделок - это почти равно общей сумме инвестиций за первый квартал этого года.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного KPMG Private Enterprise.

Отмечается, что показатель в 62,9 млрд долларов только несущественно отличается от объема инвестиций за второй квартал 2019 года, в котором были зарегистрированы инвестиции на сумму 69,8 млрд долларов.

"Венчурные инвесторы продолжали вливать средства в свой существующий портфель - особенно в компании, которые находятся на более поздних этапах своего развития. Сосредоточенность на сделках с такими компаниями является продолжением тенденции инвестирования в более безопасные сделки, которые наблюдались в предыдущих кварталах до начала пандемии COVID-19.

На топ-10 сделок в мире приходится более 9 млрд долл. инвестиций", - говорится в отчете.

В KPMG добавили, что только на США приходилось более половины мировых венчурных инвестиций во втором квартале 2020 года, а именно 34,3 млрд долл. инвестиций в результате 2,197 сделок.

"На региональном уровне во втором квартале 2020 года сферу венчурных инвестиций возглавляют страны Северной и Южной Америки, где были привлечены 35,6 млрд долл. в результате 2554 сделок. За ними следуют страны Азии, где в результате 1011 сделок было получено 16 9 млрд долл., тогда как европейские страны получили 10,1 млрд долл. в результате 1062 сделок", - свидетельствуют результаты исследования.

При этом, 5 крупнейших сделок в этом квартале были заключены в США и в Китае: Waymo (Калифорния) (3 млрд долл.), MGI Tech (Шэньчжэнь) (1 млрд долл.), Didi Bike (Ханчжоу) (1 млрд долл.), Stripe (Сан-Франциско) (850 млн долл.) и Zuoyebang (Пекин) (750 млн долл.).

"Объем корпоративных венчурных инвестиций значительно уменьшился за первое полугодие 2020 года, опустившись ниже 1000 сделок во всем мире во II квартале 2020 года.

Учитывая глобальную пандемию, многие корпорации сосредоточились на поиске путей улучшения собственной операционной модели, а не на инвестировании в стартапы", - объяснили в KPMG.

"Хотя некоторые страны и территории открывают свои экономики, проблемы в сфере международных путешествий и заключения соглашений, скорее всего, будут оставаться.

Это заставляет многих венчурных инвесторов больше сосредоточиваться на возможностях, которые им предлагают местные рынки, что может негативно влиять на компании, находящихся на стадии роста и работают в менее зрелых юрисдикциях, которые существенно зависят от международных инвестиций", - прогнозируют аналитики.

Экономическая правда