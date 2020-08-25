Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
25 августа котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию 14:00 установились на уровне 27,44 - 27,46 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 14:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,44 - 27,46 гривни;
Евро - 32,45 - 32,47 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,32 - 27,57 гривни. Евро покупают по 32,05 гривни, продают по 32,52 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,43 - 27,50 гривни, евро - 32,18 - 32,31 гривни.
Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,41 - 27,49 гривни, евро - 32,18 - 32,30 гривни.
Напомним:
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 25 августа на уровне 27,39 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,46 евро (на 21 августа - 32,55 гривни).
25 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,43 - 27,46 гривни.
Экономическая правда
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