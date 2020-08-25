"Укртелеком" отключает свой email-сервис к которому не подключались годами

"Укртелеком" с 1 декабря 2020 года прекращает предоставление услуги электронной почты "Укрпост" из-за ее непопулярности, сообщается в публикации в газете "Урядовый курьер" во вторник.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на"Урядовый курьер".

Компания отмечает, что в последние годы к данной услуге вообще не было подключений.

Кроме того, "Укртелеком" сообщает, что с 1 сентября 2020 года для абонентов (физлиц) также будет изменены: тариф на временное сокращение перечня услуг фиксированной телефонной связи по заявлении абонента ("пауза") для новых пользователей этой услуги; условия тарифных планов на дополнительные услуги фиксированной телефонии, что не повлияет на тариф и объем услуг; условия публичного договора о предоставлении телекомуслуг в части заказа/получения бумажных счетов.

"Укрпост" - сервис бесплатной электронной почты для пользователей интернет-услуг "Укртелекома".