Киев отменил тендер на 15 троллейбусов за 174 миллиона

"Киевпастранс" отменил тендер на поставку 15 особо крупных низкопольных троллейбусов на ожидаемую сумму 173,8 млн грн в связи с тем, что к оценке было допущено лишь одного участника - официального дилера Минского автомобильного завода.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на ProZorro.

Дилер белорусского производителя - компания "МАЗтранссервис" предложила 172,35 млн грн.

Согласно информации на портале ProZorro одновременно к участию в аукционе, который планировался 25 августа, не был допущены дилер еще одного белорусского производителя ("Белкоммунмаш") - "БКМ-Украина", а также украинский производитель троллейбусов - луцкий завод автокомпании "Богдан Моторс ", у которого Киев ранее купил более 200 аналогичных троллейбусов.

В пресс-службе корпорации "Богдан" агентству "Интерфакс-Украина" воздержались от комментариев причин такого решения тендерного комитета "Киевпасстранс", отметив, что официального сообщения о причинах недопуска к торгам корпорация пока не получала.

Напомним, Киев планировал закупить троллейбусы пассажировместимостью не менее 170 человек (в том числе 45 мест для сидения), произведенных в 2020 году, приспособленных для перевозки пассажиров на колясках. Срок поставки - до 24 декабря текущего года.