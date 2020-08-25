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Курс валют на 25 августа: межбанк, "черный" и наличный рынки

Вторник, 25 августа 2020, 10:59
 

25 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,43 - 27,46 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,46 - 27,49 гривни;

Евро - 32,45 - 32,48 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,31 - 27,58 гривни. Евро покупают по 32,02 гривни, продают по 32,54 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,44 - 27,55 гривни, евро - 32,19 - 32,34 гривни.

Напомним:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 25 августа на уровне 27,39 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,46 евро (на 21 августа - 32,55 гривни).

Экономическая правда

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