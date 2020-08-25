Институт Академии наук так и не получил средства на изготовление тестов, несмотря на заявления Минздрава

Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины по состоянию на август не получил средства на изготовление тест-систем для выявления COVID-19, несмотря на то, что министр здравоохранения Максим Степанов еще в марте впервые сообщил о выделении средств Института "на научное исследование и возможность изготовления и тестирования ПЦР-систем".

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на письмо Национальной академии наук.

Кроме того, сообщалось, что в мае Минздрав "возобновил переговоры" с Институтом молекулярной биологии и генетики по изготовлению ПЦР-тестов.

В Академии наук уверяют, что Институт молекулярной биологии и генетики по пожеланию Минздрава модернизировал тест-системы, в частности к набору были включены системы выделения вирусной РНК и синтеза КДНК.

"Однако НАН Украины и Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины до сих пор не получили заказ от Минздрава Украины на изготовление указанных тест-систем и соответственно не получили из Государственного бюджета Украины необходимого целевого финансирования", - подытожили в Академии наук.

Напомним, единственная сумма, которую получил Институт из бюджета, это 350 тыс грн в марте после перераспределения внутренних ресурсов Академии наук для компенсации уже изготовленных Институтом за свой счет партии тест-систем в количестве 1000 образцов.

Ранее Институт молекулярной биологии НАН подтвердил, что может производить до 50 тысяч тестов в неделю, но не имеет на это денег.

Экономическая правда