Официальный курс гривни немного укрепился

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 25 августа на уровне 27,39 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,46 евро (на 21 августа - 32,55 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек, установив его на 21 августа на уровне 27,48 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,55 евро (на 20 августа - 32,60 гривни).

21 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,35 - 27,38 гривни.

21 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,43 - 27,46 гривни.

Экономическая правда